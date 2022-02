Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die biblische Geschichte über Josef will die Evangelische Jugend Ludwigshafen als Musical aufführen. Dazu sucht sie in den Herbstferien Jugendliche zwischen 12 und 20 Jahren, die Spaß an Schauspiel, singen, tanzen und Musik machen haben. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Ein komplettes Musical in nur einer Woche auf die Bühne bringen – dieses ehrgeizige Ziel hat sich die Evangelische Jugend Ludwigshafen gesetzt. Als Kooperationspartner konnte sie die Evangelischen Jugendzentralen Pirmasens, Zweibrücken und Donnersberg gewinnen sowie Groov’n‘Spirit, die Popularmusik-Arbeit der Evangelischen Kirche der Pfalz. 60 jugendliche Mitwirkende sollen in den Herbstferien in Bad Dürkheim proben und dann das Programm an zwei Terminen aufführen. Auch wenn die biblische Erzählung über Josef schon alt ist, berührt sie viele aktuelle Themen: Macht und Ohnmacht, Erfolg und Misserfolg, Probleme in der Familie, Mobbing, Menschen als Außenseiter. Josef wird von seinen eifersüchtigen Brüdern fast getötet. Als Slave wird er nach Ägypten verkauft, wo er unschuldig im Gefängnis landet. Sein Schicksal scheint besiegelt, doch dann kommt die Wende. Durch außergewöhnliche Fügungen steigt Josef auf zum Berater des Pharaos. Nun ist er erfolgreich und mächtig, doch der Schmerz bleibt: der Verlust seiner Heimat und der Hass seiner Familie. Ist Versöhnung möglich?

Das Musical-Camp findet vom 17. bis 22. Oktober im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim statt. Dort proben Chor, Schauspielerinnen und Schauspieler, Tänzerinnen und Tänzer, Band, Solistinnen und Solisten parallel. Johannes Sinn, Organisator des Projektes, zeigt sich zuversichtlich. Bereits 2016 und 2017 haben ihm zufolge zwei gleichartige Musical-Projekte Mitwirkende und Publikum begeistert. „Ziel ist es, Jugendlichen zwischen 12 und 20 Jahren die Erfahrung zu vermitteln, welches großartige Ergebnis sie schaffen können, wenn sie gemeinsam ihr Potenzial ausschöpfen“, sagt er. Besondere musikalische oder schauspielerische Vorkenntnisse seien dafür nicht notwendig. Es sei auch ganz gleich, welches Instrument jemand spielt. Sowohl moderne als auch klassische Instrumente kommen zum Einsatz. Ein engagiertes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen der Evangelischen Jugend wird alle Teilnehmenden unterstützen. Als Garant für die musikalische Qualität konnte Maurice Croissant gewonnen werden. Er ist der Popularmusik-Beauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz und hat bereits Großprojekte wie die „10 Gebote“ in der Mannheimer SAP-Arena zur Aufführung gebracht.

Infos

Projektwoche:

17. bis 22. Oktober 2022 im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim

Aufführungen:

21. Oktober 2022 in Kirchheimbolanden in der Stadthalle

22. Oktober 2022 in Ludwigshafen im Bürgerhaus Oppau

Kosten:

180 Euro für 5 Übernachtungen, Vollverpflegung, Übungs-CD und Noten, Music@LU-Shirt, Rahmen- und Freizeitprogramm, Fahrt zu den Konzertorten

(Ermäßigung des Gesamtbetrags auf Anfrage möglich)

Anmeldung:

ab sofort unter www.ejl.de

Weitere Infos:

www.ejl.de