Ludwigshafen – HWG Ludwigshafen: Online-Kinderuni zum Thema Weltall geht in die zweite Runde

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Online-Kinderuni zum Thema „Urknall, Quarks und das, was die Welt zusammenhält“ mit Referentin Dr. Melanie Hoffmeister stieß auf so große Resonanz, dass die HWG LU einen Wiederholungstermin anbietet: am Dienstag, 15.03.2022 von 16.30-18.00 Uhr, können sich Kinder gemeinsam mit der Physikerin und Mathematikerin darum noch einmal auf Spurensuche nach den kleinsten Bausteine der Materie und den Kräften, die sie und die Welt zusammenhalten, begeben. Die Kinderuni-Vorlesungen der HWG LU sind kostenfrei und richten sich an Kinder von 8 bis 13 Jahren. Eine Anmeldung ist bis 8. März über das Veranstaltungsportal der Hochschule https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event erforderlich.

Gestern fand die zweite Online-Vorlesung dieses Wintersemesters statt: Unter dem Titel „Urknall, Quarks und das, was die Welt zusammenhält“ erklärte Dr. Melanie Hoffmeister vom Schülerforschungszentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz den kleinen Studierenden kindgerecht die kleinsten Bausteine der Materie und durch welche Kräfte sie zusammengehalten werden. Und das Thema hatte es in sich: ausgerüstet mit Papier, Stift, Knete und Legosteinen begaben sich die 32 Kinder in die Welt der Atome und darüber hinaus: Selbst Quarks, Higgs und Neutrinos kamen zur Sprache. Dabei hatten es gerade die Neutrinos, die sogenannten Geisterteilchen mit den Superkräften, den kleinen Forscherinnen und Forschern besonders angetan.

Doch auch der Urknall, radioaktiver Zerfall und die physikalischen Kräfte, die alles zusammenhalten, – Schwerkraft, elektrische Kraft, magnetische Kraft sowie die sogenannte starke und schwache Kraft – wurden angesprochen. Dabei staunten Dr. Melanie Hoffmeister und das Kinderuni-Team nicht schlecht, wie interessiert die Kinder trotz des schwierigen Themas bei der Sache waren und wie gut sie sich bereits auskannten! Und das, obwohl die meisten von ihnen bislang weder Physik noch Chemie in der Schule haben.

Wegen der großen Nachfrage bietet die HWG LU einen Wiederholungstermin zum selben Thema an:

Thema: „Urknall, Quarks und das, was die Welt zusammenhält“

Termin: 15.03.2022 / 16.30-18.00 Uhr

Ort: Online, Zoom-Link wird zeitnah vor dem Termin per Mail versendet

Dozentin: Dr. Melanie Hoffmeister, Schülerforschungszentrum Ludwigshafen-Vorderpfalz, Mathematik- und Physiklehrerin, Diplom-Physikerin mit Schwerpunkt Kernphysik und Medizinische Physik

Aufgrund der pandemischen Lage findet auch die Kinderuni im März als Online-Format statt. Die teilnehmenden Kinder bzw. ihre Eltern bekommen den Zoom-Einwahllink zeitnah vor der Veranstaltung zugeschickt. Eine Anmeldung bis 8. März 2022 über das Veranstaltungsportal der Hochschule ist daher erforderlich.

Anmeldung und nähere Info unter: https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event

Im Sommersemester 2022 wird die Kinderuni-Reihe fortgesetzt. Das Programm finden Sie in Kürze auf unserer Homepage unter www.hwg-lu.de/hochschule/kennenlernangebote/kinder-uni oder unter https://www.veranstaltungen.hwg-lu.de/event.

Die Kinderuni-Vorlesungen sind eine gemeinsame Aktion des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz mit den Hochschulen des Landes.

