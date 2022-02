Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

AWO Ludwigshafen:

Vermieter und Energieunternehmen sollen Nebenkosten in Raten zahlen lassen – Abrechnungen genau kontrollieren

In diesen Tagen erhalten viele Mieter*innen von Ihrem Vermieter*in und Ihrem Energieversorger die Schlussrechnungen der Nebenkostenabrechnungen.

Viele dieser Rechnungen werden die Empfänger*innen in Angst und Schrecken versetzen, weil sie nicht wissen, wie sie den hohen Nachzahlungsbetrag bezahlen sollen. Besonders betroffen von dieser Situation sind Alleinerziehende Mütter und Väter, aber auch Familien mit Kindern.

Für viele Bürger*innen in der aktuellen Zeit sind die Finanzen ohnehin angespannt, da nicht nur die Energie teurer wird, sondern insgesamt die Lebenshaltungskosten.

Holger Scharff AWO Stadtkreisvorsitzender Ludwigshafen und Vizepräsident des AWO Bezirksverbandes Pfalz bittet daher die Energieunternehmen Ihre Kunden und die Vermieter Ihre Kunden die Nachzahlungen in Raten zahlen zu lassen, ohne dafür Zinsen und Bearbeitungsgebühren zu berechnen.

Holger Scharff: „ Die Unterstützungsgelder im sozialen Bereich müssen dringend deutlich erhöht werden, damit es nicht zu einem deutlichen Wohnungsverlust für die Menschen kommt und diese in Notunterkünfte oder auf der Straße leben müssen. Ein weiterer Punkt wäre die Überarbeitung der Betriebskostenverordnung zu Gunsten des Mieters in der die Aufteilung der Kosten zwischen Mieter und Vermieter geordnet ist. Die neuen Klimakosten dürfen auf keinen Fall dem Mieter auferlegt werden. „

