Ludwigshafen/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Einbruch in Einfamilienhaus Am 15.02.2022, zwischen 18:35 Uhr und 20:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gottfried-Keller-Straße in Frankenthal ein, während die Familie nicht anwesend war. Ob und was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der