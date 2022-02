Heidelberg – Wie nachhaltig ist die Verpflegung in städtischen Einrichtungen?

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg und von der Stadt finanzierte Einrichtungen bieten unterschiedliche Verpflegungsleistungen an – vom Mittagessen in Kindertagesstätten und Schulen über Mahlzeiten in Betriebskantinen bis hin zu Häppchen bei Empfängen. Dabei werden viele Aspekte nachhaltiger Ernährung beachtet, wie eine Umfrage des Amts für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie 2021 ergeben hat. Ebenso gebe es an einigen Stellen Ausbaupotenzial. Darüber wurde der Gemeinderat in seiner Sitzung am 10. Februar 2022 informiert.

Eine regelmäßige Mittagsverpflegung bietet die Stadt Heidelberg an städtischen Kindertageseinrichtungen, an 29 Schulen, im Seniorenzentrum Weststadt und in drei städtischen Kantinen (Betriebshof, Prinz Carl und Theater) an. Welche Aspekte nachhaltiger Verpflegung bereits heute umgesetzt werden, zeigen die Ergebnisse der Umfrage im Überblick:

Regional und saisonal: An Schulen und in den Kantinen Betriebshof und Prinz Carl werden regionales und saisonales Obst und Gemüse angeboten. Das Seniorenzentrum Weststadt bezieht Produkte aus der Region.

Bio: Biozertifizierte Lebensmittel sind fester Bestandteil der Speisepläne an Schulen. In Kindertageseinrichtungen machen sie 40 Prozent der Speisekomponenten aus.

Fair: Unter anderem werden Kaffee, Kakao und Tee in Kindertageseinrichtungen, an Schulen und in der Kantine Betriebshof ausschließlich aus fairem Handel bezogen.

Vegetarisch und vegan: In allen drei Kantinen sowie in weiterführenden Schulen wird täglich ein vegetarisches Gericht angeboten, im Seniorenzentrum ist dies meistens der Fall. An Grundschulen und Kindertageseinrichtungen werden regelmäßig vegetarische Angebote in die Speisepläne integriert. Vegane Gerichte werden in keiner Einrichtung regelmäßig serviert; in der Kantine Betriebshof werden sie auf Vorbestellung angeboten.

Zertifizierter Fisch: An Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie in der Kantine Betriebshof wird Fisch mit MSC-Zertifizierung serviert.

Lebensmittel- und Verpackungsabfälle: Auf eine Reduzierung der Lebensmittel- und Verpackungsabfälle wird insbesondere an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kantine Betriebshof geachtet.