Heidelberg – Seminar zu Baurecht und Bauantragsstellung am Freitag, 18. Februar

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bauvorlageberechtigte Entwurfsverfasserinnen und -verfasser, die Anträge zu baurechtlichen Verfahren bei der Stadt Heidelberg stellen möchten, können bei einem städtischen Onlineseminar mehr Informationen dazu erhalten. Die kostenfreie Fortbildung mit dem Titel „Baurecht allgemein + Digitale Bauantragsstellung“ findet am Freitag, 18. Februar 2022, von 10 bis 15 Uhr statt. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.akbw.de oder per E-Mail an kb-karlsruhe@akbw.de. Der Teilnahmelink zum Seminar wird nach der Anmeldung per E-Mail versendet. Das Online-Seminar ist ein Angebot des Amtes für Baurecht und Denkmalschutz der Stadt Heidelberg, der Abteilung Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr Heidelberg und der Kammergruppe Heidelberg der Architektenkammer Baden-Württemberg. Die Teilnahme an der Online-Fortbildung wird von der Architektenkammer anerkannt.

