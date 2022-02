Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Grund für Freude für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: Ab März dürfen sie wieder im Kinderhotel übernachten und dabei eine Menge Spaß erleben. Und die Eltern? Sie können bei dieser Gelegenheit einen freien Abend genießen.

Jeweils von Freitag auf Samstag werden die kleinen Gäste gemeinsam mit erfahrenen Betreuer:innen Reisen durch das Universum unternehmen, sich in Superheldinnen verwandeln, als Klimadetektive auf Tour gehen, forschen und entdecken, ihren Talent im Theaterworkshop oder beim Trommeln freien Lauf lassen und vieles mehr. Nach einem gemeinsamen Abendessen und Stockbrot am Lagerfeuer wartet das gemütliche Matratzenlager und lustige Gute-Nacht Geschichten auf sie. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück dürfen die Eltern sie wieder abholen.

Interessierte Eltern, die das Angebot noch nicht kennen haben die Möglichkeit Schnupperstunden oder kürzere Teilnahme für ihre Kinder zu vereinbaren, sich alles anschauen und je nach Absprache nach einer gewissen Zeit sie wieder abholen.

Das Kinderhotel im Mehrgenerationenhaus Heidelberg wurde für seine Angebote in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet: das Social Design Award von Spiegel Online und Spiegel Wissen 2018 und der Deutsche Demografie Preis vom Demographie Netzwerk e.V. und Partnern 2020, Diakoniepreis 2021.

TERMINE 2022. Jeweils Freitags 17:00 – Samstags 10:00

18.3. Was für ein Zirkus!

29.4. Frühlingsfest

20.5. Mal- und Zeichenschule

24.6. Klimadetektive auf Tour

22.7. Wasserspielplatz

16.9. Sport frei!

14.10. Verkleidungsparty

18.11. Forschen und Entdecken

9.12. Backen und Basteln

Anmeldung:

E-Mail: kinderhotel@mgh-heidelberg.de

Telefon: 06221 / 4299020

KOSTEN inkl. Programm, Material, vegetarische/vegane Verpflegung

Regulär: 40 € pro Kind mit Heidelberg-Pass: 15 € pro Kind

Das Angebot kann mit einem Gutschein aus dem Bildungs- und Teilhabe-Programm gezahlt werden.

SCHNUPPERTAG: Die Kinder kommen mit Ihren Eltern um 17:00 Uhr ins Kinderhotel und können vor dem Schlafenszeit wieder abgeholt werden.

Ort: Mehrgenerationenhaus Heidelberg, Heinrich-Fuchs-Strasse 85, 69126 Heidelberg