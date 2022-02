Heidelberg – Angebotsverbesserungen im Heidelberger ÖPNV !

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/rnv) – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) wird im Juni 2022 einige Anpassungen im städtischen ÖPNV vornehmen und damit das Angebot für viele Fahrgäste im Heidelberger Verkehrsgebiet spürbar verbessern. Der Heidelberger Gemeinderat hat am Donnerstag, 10. Februar, 2022 ein entsprechendes Konzept des Verkehrsunternehmens beschlossen.

Kernstück der Angebotsanpassungen ist der Linientausch der Bahnlinien 23 und 26 in Neuenheim. Dadurch wird es möglich, längere Bahnen auf der Linie 22 einzusetzen. Vor Beginn der Corona-Pandemie waren die Bahnen, von Eppelheim über die Bahnstadt zum Bismarckplatz fahrend, oft an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. Außerdem wird durch die neue Führung der Linie 26 eine Direktverbindung von Neuenheim in die Bergheimer Straße geschaffen.

Auch auf den Buslinien wird es Verbesserungen geben. Beispielsweise wird die Linie 29 in Zukunft auch in den Abendstunden eine Direktverbindung zwischen den Stadtteilen Boxberg, Emmertsgrund, und der Innenstadt herstellen. Zudem erschließt die Buslinie 29 zukünftig auch das Mark-Twain-Village und bietet damit eine attraktive ÖPNV-Anbindung für das sich dynamisch entwickelnde Quartier.

Damit einhergehend wird auch eine Direktverbindung vom Neuenheimer Feld über den Bismarckplatz zu zahlreichen Instituten und Gesundheitseinrichtungen im Bereich des Königstuhls geschaffen.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Fahrgastzahlen im Verlauf dieses Jahres wieder recht schnell an das Niveau vor der Pandemie annähern werden. Daher ist dies jetzt ein guter Zeitpunkt für Anpassungen,“ so Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der rnv. „Damit reagieren wir auch auf die dynamische Stadtentwicklung in den letzten Jahren – und das sogar fast kostenneutral. Außerdem werden sich mit dem neuen Konzept Baustellen, die in den kommenden Jahren anstehen, besser bewältigen lassen.“

Änderungen im Juni

Die Maßnahmen werden nach derzeitigem Stand der Planungen zum 17. Juni 2022 umgesetzt. Die rnv wird zuvor nochmals detailliert und umfangreich in zahlreichen Medien über die neuen Linienwege und geänderten Fahrzeiten informieren.

Mannheim, Montag, 14. Februar 2022