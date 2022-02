Frankenthal – Diebstahl eines Geldbeutels

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12.02.2022 befand sich der 76-Jährige Geschädigte in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr in einer Gaststätte im Foltzring in Frankenthal. Während dieser Zeit fiel dem Geschädigten sein Geldbeutel aus der Hosentasche. Der Geldbeutel wurde durch einen noch unbekannten Täter an sich genommen und bis zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht an den Geschädigten zurückgegeben. Im Geldbeutel befand sich ein geringer 3-stelliger Geldbetrag sowie sämtliche persönliche Dokumente. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

