Edenkoben – #Wildunfall – Schwer verletzter Motorradfahrer

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die TSG 1899 Hoffenheim hat am Sonntagabend das Heimspiel am 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld mit 2:0 (Halbzeit 1:0) gewonnen. Die Hoffenheimer gingen vor 10.000 Zuschauern in der PreZero-Arena in Sinsheim durch Kapitän Benjamin Hübner in der 22. Minute in Führung. Kurz nach der Pause (51.) erzielte Georginio ... Mehr lesen »