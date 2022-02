Bad Dürkheim – Geschwindigkeitskontrollen

Rhein-Pfalz-Kreis / Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, den 07.02.2022 wurden in Mutterstadt erstmals Stolpersteine verlegt. INSERATwww.mannheim.de Der Künstler Gunter Demnig verlegte an insgesamt 11 Orten in der Gemeinde Mutterstadt 27 Stolpersteine, das sind 10x10cm große Messingplatten, versehen mit mit Informationen zu den deportierten Mitbürgern, die zum Gedenken an die Verfolgten und Opfer des ... Mehr lesen »