Sandhausen – Der SV Sandhausen holt im Kellerduell einen Punkt

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag (19. Februar) steht für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft das erste Länderspiel des Jahres im Rahmen der Rugby Europe Trophy in Heidelberg auf dem Programm. Das Lnderspiel gegen Belgien im heimischen Fritz-Grunebaum-Sportpark im Harbigweg 9 in Heidelberg beginnt um 15 Uhr. Nach der ärgerlichen Niederlage gegen Polen im November kommen nun die Belgier,