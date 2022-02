Pascal Wehrlein und Porsche feiern ersten Formel E-Sieg

Pascal Wehrlein (Worndorf) und Porsche haben den ersten Sieg in der Formel E-Serie gefeiert. Beim Rennen in Mexiko hatte Teamkollege Andre Lotterer (Duisburg) nach 40 Runden nur 0,302 Sekunden Rückstand und machte als Zweiter auf dem Podium den Porsche-Doppelsieg perfekt. Den dritten Platz belegte der zweifache Champion Jean-Eric Vergne aus Frankreich.

In der Fahrer-WM haben sich Wehrlein und Lotterer mit jeweils 30 Punkten nun auf den dritten und vierten Gesamtrang verbessert. Der Italiener Edoardo Mortara (Mercedes) führt nach 3 von 16 Läufen die Gesamtwertung mit 43 Punkten vor dem Niederländer Nyck de Vries mit 38 Zählern an. Auch in der Team-Wertung hat sich Porsche mit 60 Punkten auf den dritten Gesamtrang vorgeschoben. Es führt Venturi mit 68 Zählern knapp vor Mercedes mit 66 Punkten. Nach einer längeren Pause geht die Formel E-Saison 2022 erst am 9. und 10. April mit einer “Double-Header”-Veranstaltung in Rom/Italien weiter. Die zwei Rennen in Deutschland werden am 14. und 15. Mai in Berlin ausgetragen.



Foto : Pascal Wehrlein und Porsche haben in Mexiko den ersten Sieg in der Formel E-Serie gefeiert (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick

