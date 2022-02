Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Nach dem Überfall auf einen Supermarkt im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt wurden die Fahndungsmaßnahmen in den frühen Morgenstunden eingestellt. Ein bislang Unbekannter hatte kurz vor Mitternacht den Supermarkt unter Verwendung einer Schußwaffe überfallen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Kriminalpolizei hat bereits in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm groß, schlank und ganz in schwarz gekleidet.

Zeugen,die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel. 0621/174-4444, in Verbindung zu setzten.