Karlsruhe – Der #KSC feiert wichtigen Heimsieg gegen Nürnberg

Karlsruhe

Der Zweitligist Karlsruher SC hat einen wichtigen 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg gefeiert, zur Halbzeit stand es 1:1. Die Franken gingen in der 29. Minute durch Johannes Geis mit 1:0 in Führung. Vor der Pause erzielte KSC-Torjäger Philipp Hofmann (39.) den 1:1-Ausgleichstreffer im Wildpark-Stadion. In der zweiten Hälfte brachte Benjamin Goller die Badener mit 2:1 in Führung. Mit seinem zweiten Tor sorgte Philipp Hofmann (59.) für die Vorentscheidung zum 3:1. In der 90. Minute gelang Marvin Wanitzek der Treffer zum 4:1-Endstand.

Mit dem siebten Saisonsieg bleibt der Karlsruher SC nach 22 Spielen mit 29 Punkten auf dem elften Tabellenplatz. Sehr spannend ist der Kampf um die Tabellenspitze in der 2. Liga. Der FC St. Pauli führt mit 41 Zählern vor dem punktgleichen SV Werder Bremen sowie dem Hamburger SV (40 Punkte). Das nächste Spiel bestreiten die Karlsruher am Samstag, 19. Februar um 13.30 Uhr, auswärts bei Holstein Kiel. Weitere Informationen über den Karlsruher SC gibt es unter www.KSC.de.

Text Michael Sonnick