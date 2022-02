Heidelberg – In Heidelberg findet am 19.2 ein Rugby-Länderspiel statt

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag (19. Februar) steht für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft das erste Länderspiel des Jahres im Rahmen der Rugby Europe Trophy in Heidelberg auf dem Programm. Das Lnderspiel gegen Belgien im heimischen Fritz-Grunebaum-Sportpark im Harbigweg 9 in Heidelberg beginnt um 15 Uhr. Nach der ärgerlichen Niederlage gegen Polen im November kommen nun die Belgier, die zu den Trophy-Favoriten zählen. In der Tabelle der Rugby Europe Trophy führt Polen mit drei Siegen vor Deutschland mit zwei Erfolgen, Belgien bestreitet das erste Spiel. Vor dem Länderspiel wird ab 12.30 Uhr ein Vorspiel der U18-Mannschaften zwischen den Landesverbänden von Baden-Württemberg und Niedersachsen ausgetragen. Für das Spiel in Heidelberg haben die Behörden 500 Sitzplätze und 500 Stehplätze erlaubt. Stehplatzkarten kosten 10 Euro, ermäßigte Karten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kosten 5 Euro; die Sitzplatzkarten sind für 20 Euro erhältlich. Für das Länderspiel gegen Belgien wurde Jörn Schröder vom Heidelberger RK nominiert, Louis Biniak und Tim Biniak vom RG Heidelberg stehen auf Abruf bereit.

Mit diesem Kader geht Deutschland ins Rugby-Länderspiel am 19.2 in Heidelberg gegen Belgien :

Heidelberger RK : Jörn Schröder

TSV Handschuhsheim : Paul Schüle, Antony Dickinson, Felix Martel und Justin Renc

RK Heusenstamm : Tobias Apelt und Zinzan Hees

SC Neuenheim : Alexander Biskupek, Timo Vollenkemper, Robert Lehmann, Oliver Paine, Felix Lammers und Nicolas Rinklin

Hannover 78 : Jan Piosik

SC Germania List : Nico Windemuth

Berliner RC : Mathis Blume und Anton Gleitze

SC 1880 Frankfurt : Hassan Rayan, Raynor Parkinson, Leo Wolf, Jens Listmann und Edo Stella

München RFC : Niklas Hohl

“Seit Anfang Januar traf sich ein größerer Teil des Kaders einmal wöchentlich zum gemeinsamen Training. Das sind die Spieler aus Heidelberg, aber es kommen auch welche aus Hannover und Frankfurt dazu”, teilte Alexander Widiker, der Leiter des Bundestützpunkts in Heidelberg, mit. Anfang Februar hatte Nationaltrainer Mark Kuhlmann fast alle Spieler, die für das Spiel gegen Belgien infrage kommen, zum Lehrgang eingeladen. Personell gibt es kaum nennenswerte Veränderungen im Vergleich zu den letzten Spielen der „Schwarzen Adler“. Weitere Informationen über den Deutschen Rugby-Verband (DRV) gibt es unter www.rugby-verband.de.

Text Michael Sonnick