Frankenthal – Einbruch in mehrere Gartenlauben

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Samstagmorgen, dem 12.02.2022, gegen 09:20 Uhr, meldete die Pächterin einer Gartenlaube in der KSB-Kleingartenanlage in Frankenthal hiesiger Dienststelle, dass sie festgestellt habe, dass sie gerade beim Betreten der zu ihrer Gartenlaube gehörenden Gartenhütte festgestellt habe, dass diese aufgebrochen worden war. Vor Ort konnten durch die Beamten noch zwei weiteren Gartenlauben festgestellt werden, welche ebenfalls durch den noch unbekannten Täter angegangen worden waren. Es entstand jedoch Sachschaden an allen drei Gartenhütten durch das Aufbrechen der Schlösser. Die Höhe des Gesamtschadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 500 EUR. Ob auch Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht abschließend geklärt. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.