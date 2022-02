Frankenthal – Brennende Müllcontainer

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 12.02.2022 auf Sonntag, dem 13.02.2022, wurde der Polizeiinspektion Frankenthal gegen 00:15 Uhr ein brennender Müllcontainer auf dem Jakobsplatz in Frankenthal gemeldet. Vor Ort konnte der brennende Müllcontainer festgestellt und durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Ein in unmittelbarer Nähe zum brennenden Container geparkter PKW wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Wenige Minuten später konnte ein weiterer brennender Müllcontainer vor dem Altenwohnheim “Pro Seniore” in der Mahlastraße in Frankenthal festgestellt werden. Auch dieser konnte durch die anwesende Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Müllcontainer konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.