Wörth – In den Schwitzkasten genommen und ausgeraubt

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Innenstadt (ots) Bislang unbekannter Täter versuchte am Freitagmittag, 12.02.2022, gegen 12:00 Uhr, im Bereich des Ludwigsplatz in Ludwigshafen gewaltsam die Armbanduhr einer 78-Jährigen zu entwenden. Während die 78-Jährige sich in ihrem geparkten PKW befand trat der bislang unbekannte männliche Täter an das Fahrerfenster, verstrickte die Dame in ein Gespräch und übergab ihr ...