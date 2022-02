Ludwigshafen – Versuchter Raub am Ludwigsplatz

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Bislang unbekannter Täter versuchte am Freitagmittag, 12.02.2022, gegen 12:00 Uhr, im Bereich des Ludwigsplatz in Ludwigshafen gewaltsam die Armbanduhr einer 78-Jährigen zu entwenden. Während die 78-Jährige sich in ihrem geparkten PKW befand trat der bislang unbekannte männliche Täter an das Fahrerfenster, verstrickte die Dame in ein Gespräch und übergab ihr einen Werbezettel. Als die 78-Jährige den Zettel an sich nahm, umgriff der unbekannte Täter ihr Handgelenk und versuchte gewaltsam die von ihr an selbigem Handgelenk getragene Armbanduhr zu öffnen. Dies misslang aufgrund sofortigen Intervenierens und insbesondere aufgrund der lauten Hilfeschreie der 78-Jährigen, weshalb der Täter sofort fußläufig flüchtete.

Der ca. 40-jährige Täter von kräftiger Statur und mit dunkler Bekleidung trug eine Bauchtasche quer über den Oberkörper.

Die Geschädigte blieb in Folge der Tat unverletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.