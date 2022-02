Kaiserslautern

Das Schlagerspiel vom 1. FC Kaiserslautern gegen den Spitzenreiter in der 3. Liga 1. FC Magdeburg wird am Samstag (12. Februar) live um 14 Uhr im SWR-Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal vom SWR Sport übertragen. Das Hinspiel in Magdeburg hat der FCK Anfang September mit 1:0 verloren. Gästetrainer Christian Titz feiert jetzt sein einjähriges Jubiläum in Magdeburg. Der 50-Jährige gebürtige Mannheimer wurde in der letzten Saison mit dem FCM am Ende Elfter. In dieser Saison hat Magdeburg bereits 18 von 25 Spielen gewonnen. Für das Heimspiel vom 1. FC Kaiserslautern sind knapp 10.000 Zuschauer auf dem Betzenberg zugelassen. Diese Anzahl ist aufgrund der verkauften Dauerkarten für die Saison 2021/22 und unter Berücksichtigung des Kontingents für Gästefans im Vorfeld komplett erschöpft gewesen.

Der 1. FC Kaiserslautern ist seit zehn Spielen ohne Niederlage und hat davon sieben Mal gewonnen. Im Jahr 2022 feierte der FCK vier Siege ohne Gegentor in Folge. Beim Spitzenspiel trifft die beste Abwehr von Kaiserslautern mit nur 13 Gegentoren auf die beste Offensive von Magdeburg mit 55 Toren. FCK-Trainer Marco Antwerpen kann wieder die Spieler Felix Götze, Kevin Kraus und Torhüter Matheo Raab einsetzen.

Der 1. FC Kaiserslautern liegt nach 24 Spielen mit 45 Punkten in der 3. Liga auf dem zweiten Tabellenplatz, der zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga reichen würde. Überlegener Spitzenreiter ist der 1. FC Magdeburg mit 57 Zählern (bei 25 Spielen). Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Foto: Der FCK hat mit Trainer Marco Antwerpen alle vier Spiele im Jahr 2022 gewonnen und ist Tabellenzweiter (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick