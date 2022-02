Worms – Nachtrag – Apotheken-Räuber in Worms festgenommen”

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden Tatverdächtigen, die am vergangenen Dienstag eine Apotheke in der Mainzer Straße überfallen haben sollen, sind nun beide in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Worms prüft, inwieweit die beiden Tatverdächtigen an weiteren Taten im Eigentumsbereich beteiligt gewesen sein könnten. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

