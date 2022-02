Viernheim – Zwei Veranstaltungen der Kuthan Immobilien Akademie am 24.02.2022 in der Kulturscheune

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Kuthan Immobilien Akademie präsentiert zwei Vorträge in der Kulturscheune in Viernheim (Wasserstraße 20 / Satonevri-Platz) am 24.02.2022:

• „Was Privatverkäufer wissen sollten“ ab 18 Uhr

• „Alles geregelt? Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung“ ab 19 Uhr

Die nächste Veranstaltung der Kuthan Immobilien Akademie steht vor der Tür. Wir freuen uns, wenn Sie diese ankündigen und redaktionell berücksichtigen: Diese zwei Vorträge zum Thema Immobilienverkauf und Vorsorge finden am Donnerstag, 24.Februar 2022, in der Kulturscheune in Viernheim (Wasserstraße 20 und Satonévri-Platz) statt.

Immobilienmaklerin Monika Thiele gibt ab 18 Uhr Tipps für Privatverkäufer. Die Rechtsanwältin und Notarin Ute Müllers schließt sich ab 19 Uhr an und fragt, ob die Zuhörer alles geregelt haben: Vorsorgevollmacht, Testament und

Patientenverfügung. Dazu hat sie jede Menge Hinweise in petto.

-Monika Thiele ist Leiterin der Niederlassung Mannheim I von Kuthan-Immobilien und auch für die Bergstraße zuständig

– Ute Müllers führt eine Rechtsanwalts- und Notarkanzlei im Herzen von Viernheim

Nach ihren Vorträgen stehen Monika Thiele und Ute Müllers für die Fragen der Zuhörer zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt und die aktuellen Corona-Regeln werden in Form von „2G“ mit Maske am

Platz angewendet. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite www.kuthan-immobilien-akademie.de. Hier stehen auch weitere Informationen zu unseren nächsten Veranstaltungen.

Sie kennen Kuthan-Immobilien als renommiertes, inhabergeführtes Immobilienunternehmen in der Region. Kuthan-Immobilien ist seit mehr als 30 Jahren „Meine Nr. 1“ für tausende zufriedener Kunden in der Region, wenn es um

den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Von der Redaktion der Zeitschrift Focus wurde Kuthan-Immobilien wiederholt zum Top-Makler gekürt, so auch 2021. Sechs Niederlassungen gehören zum Netzwerk: Ludwigshafen, Mannheim (Neckarstadt-

Ost und Eastsite), Frankenthal, Bad Dürkheim, Speyer und Freinsheim. Kuthan-Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken sowie Anlageobjekten.