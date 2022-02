Schifferstadt – Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

Schifferstadt/Rhein-Pflz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer mit über 60 km/h in der Mannheimer Straße fahrend festgestellt. In der Straße “Unterm Gansbrückel” wurde der Rollerfahrer kontrolliert. Da der Roller schneller als die erlaubten 45 km/h fuhr, wurde die Weiterfahrt untersagt und gegen den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.

