Ludwigshafen – TFC Ludwigshafen am Wochenende doppelt zu Hause

Am kommenden Wochenende (12.02. und 13.02.2022) fällt die Entscheidung in der 1. Regionalliga über Auf- und Abstieg. Die Löwen empfangen in der heimischen Tribünenhalle des Schulzentrums Mundenheim am Samstag um 17.00 Uhr die Mannschaft von Rot-Weiß München und sonntags um 12.00 Uhr im letzten Spiel der Saison den ASV München. Um die Klasse zu halten, müssen die 1. Herren dringend punkten und freuen sich über Unterstützung von den Rängen. Am Samstag um 15.00 Uhr gehts außerdem für die 2. Herren um Punkte gegen die TG Worms II.

Für Zuschauer gilt die 2G+-Regel. Eine kostenlose Schnellteststation ist an beiden Tagen vor Ort.

Quelle Bild und Text TFC Ludwigshafen