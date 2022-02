Ludwigshafen – “Literatur bei Tisch – Tipps im Turm”

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. “Literatur bei Tisch – Tipps im Turm”, ein Gespräch über Bücher in entspannter Atmosphäre, gibt es viermal auch im Jahr 2022. Veranstaltende sind die Protestantische Kirche für Ludwigshafen “Am Lutherplatz” und die Stadtbibliothek. Die Teilnehmer*innen stellen einander ihr Lieblingsbuch vor. Egal, ob Kochbuch, Krimi oder Klassiker, die einzige Bedingung ist, dass das Buch in der Stadtbibliothek Ludwigshafen ausgeliehen wurde. Neben den Büchern stehen Antipasti auf dem Tisch. Der nächste Termin ist am Freitag, 18. Februar 2022, 19.30 Uhr, im Lutherturm, Maxstraße 33. Eine Teilnahme ist ausschließlich mit Anmeldung möglich. Sollte die Veranstaltung auf Grund der aktuellen Pandemie-Lage nicht stattfinden dürfen, wird sie als Zoom-Meeting durchgeführt. Der Eintritt kostet 6 Euro inklusive Antipasti, per Zoom ist die Veranstaltung kostenlos. Info und Anmeldung unter 0621 504-2605 oder unter 0621 65 82 07 21.

