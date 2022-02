Ludwigshafen – Das Eulen-Auswärtsspiel in Hüttenberg wird wegen Corona-Fällen verlegt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Das für am Samstag, 12. Februar um 19.30 Uhr, terminierte Zweitligaspiel der Eulen Ludwigshafen beim Tabellendritten TV Hüttenberg wird verlegt. Wegen mehrerer Corona-Fällen beim TV Hüttenberg hat die Deutsche Handball Liga (HBL) das Handballspiel abgesetzt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Die Eulen haben aus der Hinrunde noch zwei Nachholspiele, die terminiert sind: am 9. März (19 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim und am 27. April (19 Uhr) beim TSV Bayer Dormagen. Nach der Rückkehr von Dominik Mappes von seinen zwei Jahren bei den Eulen Ludwigshafen haben die Hüttenberger zum Höhenflug angesetzt. Die Eulen haben zum Auftakt am 1. Spieltag das Heimspiel gegen den TV Hüttenberg mit 21:26 Toren in der Eberthalle verloren. Dort war TVH-Spielmacher Dominik Mappes mit neun Toren der überragende Spieler. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir unsere ersten beiden Spiele im neuen Jahr gewonnen haben. Damit haben wir unser erstes Ziel erreicht.



Langfristiges Ziel ist es, die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen zu besiegen“, sagte Eulen-Trainer Ceven Klatt nach dem 25:24-Krimisieg gegen den ASV Hamm-Westfalen mit Blick auf die hohe Hürde in Hüttenberg. Gefordert sei, auch in fremden Hallen die „gleiche Bereitschaft und Aggressivität“ auf die Platte zu bringen, wie das nach dem Fehlstart gegen Hüttenberg daheim gelungen sei. Mit „dem Rückenwind aus dem Spiel gegen Hamm“ hoffte Klatt „die Woche vergolden zu können“. Corona hatte mal wieder was dagegen. Die Eulen-Spieler haben dadurch mehr Zeit zur Erholung, denn es wäre das dritte Spiel in sechs Tagen gewesen. In der Tabelle haben sich die Eulen Ludwigshafen nach 18 Spielen mit 23:13 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz verbessert. Der TV Hüttenberg ist nach 19 Spielen mit 26:12 Zählern auf dem dritten Rang. Das nächste Bundesligaspiel der Eulen Ludwigshafen findet dann am Samstag, 19. Februar um 19 Uhr, in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen wieder statt. Gegner beim Heimspiel ist der Dessau-Rosslauer HV 06, in Dessau hatte es am zweiten Spieltag eine 35:32-Auswärtsniederlage gegeben. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

