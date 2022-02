Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Nach intensiven Diskussionsrunden Ende letzten Jahres wurde nun der offizielle Beschluss gefasst: Am Montag, den 31.01.2022, hat der Vorstand der unabhängigen Wählerinitiative Die Heidelberger einstimmig beschlossen, Prof. Dr. Eckart Würzner bei der OB-Wahl in diesem Jahr zu unterstützten.

Die Heidelberger haben Würzner bereits 2014 und 2006 erfolgreich im Wahlkampf unterstützt. Die Unterstützung für eine potenzielle dritte Amtszeit wurde sehr ausführlich und auch durchaus kritisch diskutiert, denn in den letzten Jahren hat sich viel getan in der Heidelberger Kommunalpolitik. Sicherlich gab es auch einige Entscheidungen, die Die Heidelberger sich anders gewünscht hätten.

„Im Großen und Ganzen sind wir mit der Arbeit von Eckart Würzner sehr zufrieden“, betont Matthias Fehser, Stadtrat und 1. Vorsitzender der Wählerinitiatve. „Und er liegt sehr nahe an der Politik der unserer Wählerinitiative: Er ist ebenfalls parteiunabhängig und entscheidet sachbezogen und nicht von Ideologie getrieben.“

Stadträtin Larissa Winter-Horn fügt hinzu: „Wir unterstützen die Wirtschaftspolitik unseres Oberbürgermeisters, durch die die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu 2006 fast verdreifacht werden konnten. Dadurch sind nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Heidelberg entstanden. Nur durch diese Einnahmen ist die Stadt in der Lage, Leistungen in den Bereichen Soziales, Familie, Kultur und Sport auf einem außerordentlich hohen Niveau zu erbringen und Projekte zu stemmen, die sonst niemals möglich gewesen wären. Mit der wirtschaftsfeindlichen Politik, die die grün-linke Mehrheit des Gemeinderates aktuell betreibt, wird dieses Niveau künftig nicht mehr zu halten sein.“

Die dritte Stadträtin im Bunde, Marliese Heldner, ergänzt: „Wirtschaftspolitik muss der Umweltpolitik nicht entgegen stehen: So sehen das Die Heidelberger wie auch Eckart Würzner. Hier muss man dem Oberbürgermeister auch mal zugestehen, dass Heidelberg sich in Sachen Ökologie auf höchstem Niveau bewegt und nicht nur deutschlandweit für Aufsehen sorgt. Dort wären wir nicht, würde Eckart Würzner dies nicht seit über 16 Jahren so engagiert vorantreiben. Auch wir wollen und müssen Klimaschutz betreiben, aber frei von Ideologie und parteipolitischen Zwängen, und vor allem dort, wo es auch einen spürbaren Effekt hat.“

„Wir wollen Angebote schaffen und nicht Verbote, der Verkehr in Heidelberg soll nicht wehtun, sondern fließen – zum Wohle aller Verkehrsteilnehmer“, postuliert Alt-Stadtrat Wolfgang Lachenauer. „Das ist unser Ansatz, um die Mobilitätswende zu schaffen. Dafür werden wir uns weiter einsetzen.“

„Nichtsdestotrotz werden wir den Oberbürgermeister in diesem Jahr und in den kommenden Jahren auch kritisch begleiten“, schließt Vorstandsmitglied Jörn Fuchs ab. „Die faktische Unterstützung des Ehrenamtes bleibt uns äußerst wichtig und nicht alle Ideen, die in der Bundes- und Landespolitik herumgeistern, sind auch für Heidelberg das Richtige!“

