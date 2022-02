Frankenthal – Versuchte Sachbeschädigung

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.02.2022 wurde die Polizeiinspektion Frankenthal über drei Täter in Kenntnis gesetzt, welche gegen 22:35 Uhr in der Eisenbahnstraße in Frankenthal mehrfach gegen einen Zigarettenautomaten getreten hätten. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten zwei Täter, welche auf der zuvor getätigten Täterbeschreibung passten, festgestellt und kontrolliert werden. Sie gaben die Tat zu. Da hierdurch am Zigarettenautomaten keinerlei Beschädigung entstand, kommt auf die beiden 15-Jährigen Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Versuchs einer Sachbeschädigung zu. Der dritte Täter ist noch unbekannt. Bereits am selbigen Tag gegen 21:33 Uhr kam es in der Dirmsteiner Straße in Frankenthal zu einem ähnlichen Sachverhalt. Hier wurden drei Jugendliche gemeldet, welche sich auffällig an einem Zigarettenautomaten aufhalten würden. Zu einer strafrechtlichen Relevanz sei es nicht gekommen. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten keine Personen an und um den Zigarettenautomaten mehr feststellen. Ob es sich bei diesen Personen um die Beschuldigten der zuvor genannten versuchen Sachbeschädigung handelt ist noch unklar.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail