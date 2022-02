Altrip – Trickdiebstahl durch angeblichen Mitarbeiter vom Ordnungsamt

Altrip/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittag, zwischen 11:45 Uhr bis 12:10 Uhr, klingelte ein angeblicher Mitarbeiter des Ordnungsamts bei einer Seniorin in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße. Der Mann zeigte einen Ausweis vor und gab unter einem Vorwand an, in das Haus zu müssen. In der Küche verwickelte der unbekannte Täter die Dame in ein längeres Gespräch. Während der angebliche Ordnungsamt Mitarbeiter das Anwesen verließ, bemerkte die Bewohnerin eine weitere männliche Person im Haus. Kurz danach stellte die Dame fest, dass mehrere Wertgegenstände entwendet wurden. Die genaue Höhe steht noch nicht fest.

Beschreibung des angeblichen Mitarbeiters des Ordnungsamts: ca. 1,70m groß; ca. 40-50 Jahre alt; korpulente Figur. Von der anderen Person liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den beiden Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.