Ludwugshafen – Unkraut

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Theater im Pfalzbau) – In der Tanzperformance Unkraut, die am Mittwoch, 23.2.2022 um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühne der Pfalzbau Bühnen gezeigt wird, stellt Choreographin Doris Uhlich gängige Formate und Körperbilder in Frage.

Sechs junge Frauen (Marie-Luise Bohrer, Annina Kriechbaum, Miriam Kutrowatz, Lena Obenaus, Anna Steiner, Luna Weiss) sind die Protagonistinnen von Unkraut. In der Performance für Zuschauer*innen ab 14 Jahren, einer Koproduktion des Ensembles Insert mit der Szene Salzburg und dem Schäxpir Festival, hinterfragen die Darstellerinnen übliche Frauenbilder. Dabei steht das Bild des Unkrauts symbolisch für das Sich-nicht-unterkriegen-Lassen.

Die Bewegungsrecherche kreist um die Themen Unterdrückung und Aufbegehren, schlummert doch in den jungen Frauen das Bedürfnis nach Individualität und Selbstbestimmtheit, die Sehnsucht anders oder mehr zu sein als sie sind. Allerdings werden diese Emotionen nach ihrer Erfahrung oft unterdrückt: von ihnen selbst, von normativen Kräften von außen, von gesellschaftlichen Codes. Die sechs Unkräuter tanzen an gegen den Druck, in ein Gesellschaftsbild von Frau zu passen, sich unterzuordnen. Auf lustvolle, schräge und humorvolle Weise und in den phantasievollen Kostümen von Zarah Brandl tanzen sie hinein in ihre persönliche und kollektive Kraft und in die vielen Ichs, die in ihnen schlummern und furchtlos sind.



VIDEOINSERAT

Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergibt 30 Mio. Euro für Erweiterung der Stadtklinik Frankenthal

Einheitspreis 19 € / ermäßigt 11 €, Kartentelefon 0621/504 2558