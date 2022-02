Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen gewinnen den Handball-Krimi in letzter Sekunde

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die 1.000 Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen haben wieder einen Handball-Krimi mit einem Happyend für die Eulen Ludwigshafen in letzter Sekunde erlebt. Das Spiel zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem ASV Hamm-Westfalen war in der ersten Halbzeit ausgeglichen. Die Eulen führten nur zweimal beim Stand von 8:7 sowie 9:8 und zur Halbzeit stand es 14:14. Nach der Pause vergaben beide Mannschaften zahlreiche Chancen und erzielten nach 15 Minuten (18:18) jeweils nur vier Treffer. Beim Stand von 23:22 für Hamm bekamen die Eulen zwei Zeitstrafen und waren in doppelter Unterzahl. Da gelang Eulen-Linksaußen Enes Keskic ein wichtiger Ballgewinn und mit einem Tempogegenstoß erzielte er den viel umjubelten 23:23-Ausgleich. Nach diesem Treffer standen die Zuschauer in der Halle und machten diese wieder zur Eberthölle. Hendrik Wagner gelang dann in der 58. Minute die 24:23-Führung, doch die Gästen glichen gleich wieder aus. Marc-Robin Eisel brachte die Eulen wieder mit 25:24 in Führung. Hamm konnte 37 Sekunden vor Spielende mit einem Siebenmeter zum 25:25 wieder ausgleichen. Eulen-Trainer Ceven Klatt nahm 22 Sekunden vor Spielende noch eine Auszeit.



Mit dem Wurf in der letzten Sekunde erzielte dann Stefan Salger den Siegtreffer zum 26:25. Die Eulen-Spieler stürmten auf Stefan Salger zu und feierten im Spielerkreis den wichtigen Heimsieg gegen Hamm. Erfolgreichster Eulen-Werfer war erneut Hendrik Wagner mit acht Treffern, davon ein Siebenmeter. Beim Stand von 13:13 erzielte Nationalspieler Wagner das 500. Saisontor für die Eulen Ludwigshafen. Zweitbester Eulen-Torschütze war Rechtsaußen Alexander Falk mit sechs Toren. Nach dem Spiel sagte Eulen-Trainer Ceven Klatt: „In der ersten Halbzeit war es ein sehr torreiches Spiel, in der zweiten Hälfte hatten wir den Kampf, den Wille und die Leidenschaft gezeigt. Wir hatten eine gute Abwehr, es war sehr spannend, ich bin überglücklich. Ich freue mich für Stefan Salger, das war der wichtigste Wurf im Spiel.“



In der Tabelle haben sich die Eulen Ludwigshafen mit dem neunten Saisonsieg mit 23:13 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz verbessert. Spitzenreiter in der 2. Handball-Bundesliga ist weiterhin der VfL Gummersbach mit 30:8 Zählern. Dahinter kämpfen fünf Mannschaften, die nur durch einen Minuspunkt getrennt sind, um den Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga. Das nächste Spiel bestreiten die Eulen Ludwigshafen auswärts am Samstag, 12. Februar um 19.30 Uhr, beim TV Hüttenberg, die mit 26:12 Punkten Tabellendritter sind. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.



Text: Michael Sonnick