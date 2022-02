Kirchheimbolanden – Tipp für Wanderfreunde: Wandermarathon rund um den Donnersberg am 7. Mai 2022

Kirchheimbolanden / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Region um den höchsten Berg der Pfalz lädt am Samstag, den 7. Mai 2022 zum Wandermarathon rund um den Donnersberg mit seinen herrlichen Naturlandschaften ein. Wanderfreunde und Sportbegeisterte können gespannt sein auf eine abwechslungsreiche Tour durch das Wanderparadies der Donnersbergregion mit beeindruckenden Panoramen, geheimnisvollen Wäldern, weit auslaufenden Tälern, saftig grünen Wiesen und natürlich dem imposanten Donnersberg.

Die Marathonstrecke führt über das beschauliche Bergmannsdorf Imsbach ins Falkensteiner Tal, vorbei am Reiterhof, weiter ins Degenbachtal, hinauf nach Falkenstein, von dort zum Donnersberg und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Hierbei wird den Teilnehmern einiges abverlangt, denn auf der etwa 42 km langen Runde gilt es knapp 1.200 Höhenmeter zu überwinden. Neben dieser Strecke werden auch eine Halbmarathon- sowie eine 30 km-Strecke angeboten.

Die Startzeit für den Marathon und die 30 km-Strecke ist zwischen 8.00 und 9.00 Uhr, der Halbmarathon (rund 20 km) beginnt zwischen 9.00 und 10.00 Uhr. Startpunkt ist das Bürgerhaus in Steinbach, Donnersberger Straße. Parkplätze stehen u.a. am Friedhof (Friedhofstraße) und am Sportplatz (Marienthaler Straße 20) zur Verfügung und sind vor Ort ausgeschildert.

Ziel ist die PWV-Hütte Steinbach (Nähe Keltendorf), hier erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Urkunden.

Als Startgebühr werden 5,00 € im Vorverkauf und 7,00 € an der Tageskasse erhoben. Kinder bis 14 Jahre sind frei.

Der Wandermarathon wird freundlich unterstützt von der Ortsgemeinde Steinbach, den Pfälzerwaldvereinen, dem Obsthof Enders sowie outdoorsüchtig.de.



Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel.: 06352/1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de