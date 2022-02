Kaiserslautern – Günter Eymael wird 70! FDP-Politiker gehört seit 2004 dem Bezirkstag Pfalz an

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm Bezirksverband Pfalz) –

Der FDP-Politiker Günter Eymael aus Bad Dürkheim, der seit 2004 dem Bezirkstag Pfalz angehört, feiert am 12. Februar seinen 70. Geburtstag. Der FDP-Fraktionsvorsitzende ist in dieser Legislaturperiode Mitglied im Bezirksausschuss, im Ausschuss für Bauplanung inklusive Energie und Klimaschutz, im Werkausschuss LUFA – Ausschusses für Landwirtschaft, Verbraucherschutzes und Umwelt, im Schulträgerausschuss sowie als stellvertretender Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss. Von 2004 bis 2014 war er stellvertretender Bezirkstagsvorsitzender.



Eymael wurde 1952 in Ürzig an der Mosel geboren. Er studierte an der Fachhochschule Wiesbaden von 1970 bis 1973 und schloss als Diplomingenieur für Weinbau ab. Von 1976 bis 1991 war er Betriebsleiter und Mitinhaber eines Weinguts in Bad Dürkheim. Dort engagierte er sich im Stadtrat von 1979 bis 1999 und von 2004 bis 2009. Seit 2016 ist er Ortsvorsteher von Seebach. Mitglied im Kreistag war er von 1989 bis 1991. Dem rheinland-pfälzischen Landtag gehörte er von 1987 bis 1991 als stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion und von 2006 bis 2011 als deren parlamentarischer Geschäftsführer an. In der Zeit von 1991 bis 2006 hatte er in Mainz das Amt des Staatssekretärs und ständigen Vertreters des Ministers im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau inne.

Besonders am Herzen liegt ihm die stetige Weiterentwicklung der Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz, so dass diese auch künftig mit einer soliden finanziellen Ausstattung effizient arbeiten können. Darüber hinaus setzt sich Eymael für die Erweiterung des Bekanntheitsgrads des Regionalverbands und des Bezirkstags Pfalz ein, die er als wichtige Identifikationselemente für die Pfälzerinnen und Pfälzer versteht.