Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In Heidelberg könnte es einen ersten Vorgeschmack auf den kostenlosen ÖPNV geben – falls die Stadträtinnen und Stadträte im kommenden Gremienlauf (ab 16. Februar) grünes Licht geben. Konkret heißt das: kostenlose Fahrt in Bussen und Bahnen der VRN GmbH im Heidelberger Stadtgebiet an vier Samstagen in den Monaten März und April 2022. Mit einem kostenlosen ÖPNV an vier Samstagen im März und April 2022 würde der Gemeinderat seinem im November 2019 beschlossenen Klimaschutzaktionsplan Rechnung tragen. Darin ist die Einführung eines kostenlosen ÖPNV an den Wochenenden beschlossen worden.



Die Stadtverwaltung peilt zudem die Einführung eines kostenlosen ÖPNV für unter 18-Jährige/Maxx-Ticket-Berechtigte und für über 65-Jährige an. Dieses Angebot wird dem Gemeinderat nach dem Vorliegen belastbarer Daten zur Beratung vorgelegt. Die Verwaltung beabsichtigt die Einführung dieses Angebots zum Herbst 2022 mit Beginn des neuen Schuljahres.

Dazu erklärt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Wir wollen die Menschen belohnen, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Das hilft der Umwelt. Und es ist vor allem eine soziale Maßnahme. Wir müssen Eltern von Schulkindern und älteren Menschen eine finanzielle Entlastung bieten. Schülerinnen und Schüler bezahlen bislang mehr als 500 Euro im Jahr für ein Jahresticket. Bei zwei oder drei Kindern können sich das viele schlicht nicht leisten. Umweltfreundliche Mobilität darf nicht am Geldbeutel scheitern. Deshalb brauchen wir hier eine Entlastung.“

Heidelbergs Oberbürgermeister verfolgt die Einführung eines kostenlosen Nahverkehrs nach Vorbild der französischen Partnerstadt Montpellier in drei Schritten. Als Stufe 1 sind vier kostenlose Wochenenden für alle Nutzerinnen und Nutzer vorgesehen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 140.000 Euro. Die Maßnahme hatte der Gemeinderat bereits im Rahmen seines Klimaschutzaktionsplans beschlossen (www.heidelberg.de/masterplan100). Im seinem Haushaltsbeschluss hat der Gemeinderat hierfür 50.000 Euro für dieses Jahr eingeplant, so dass nun eine überplanmäßige Mittel-Aufstockung um 90.000 Euro notwendig ist. Die vier Gratis-Samstage sollen gutachterlich begleitet und evaluiert werden.

Kostenloser ÖPNV für alle nur mit massiver Unterstützung von Bund und Land möglich

Die beiden Bausteine sind Bestandteil eines dreistufigen Konzepts, an dem Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung, des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) arbeiten: erstens die vier kostenlosen Samstage, zweitens der Nulltarif für Schülerinnen und Schüler sowie Senioren, drittens der Gratis-Nahverkehr für alle. Die Stadtverwaltung untersucht, wie ein solches Konzept in Anlehnung an das Stufenkonzept der Partnerstadt Montpellier in Heidelberg umgesetzt werden kann.

Ein kostenloser ÖPNV für alle liefert einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der

Klimaschutzziele der Bundesregierung. Dieses Angebot kann nur mit der finanziellen Unterstützung von Bund und Land umgesetzt werden. Die Stadt Heidelberg nimmt gemeinsam mit der Stadt Mannheim, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem VRN an einer Untersuchung des Landes Baden-Württemberg teil, die die Umsetzungsmöglichkeiten auslotet.

Die Pläne zum kostenlosen ÖPNV an vier Samstagen liegen dem Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität am 16. Februar vor, der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet am 23. Februar 2022 abschließend darüber.

#hd4climate: Heidelberg ist Vorreiter beim Klimaschutz

Heidelberg will seine Vorreiterrolle im Umwelt- und Klimaschutz weiter ausbauen. Das Ziel: Bis spätestens 2050 will Heidelberg klimaneutral sein. Auf dem Weg dorthin hat Heidelberg im November 2019 einen großen Klimaschutz-Aktionsplan mit den ersten 30 konkreten Vorschlägen aufgelegt. Dieser Aktionsplan legt Ziele und Prioritäten innerhalb des „Masterplan 100% Klimaschutz“ fest (www.heidelberg.de/masterplan100). Die Vorschläge betreffen alle Lebensbereiche, von Bauen und Wohnen, Ernährung und Konsum über die naturnahe Stadtgestaltung bis hin zur Mobilität (#hd4climate).