Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Prof. Oskar Meixner, langjähriger Rektor der Mannheimer „Ingenieursschule“, heutige Hochschule Mannheim, geboren am 26. März 1922 in Brühl, stünde vor seinem 100. Geburtstag, wäre er nicht am 15. April 2001 verstorben. In Brühl war er als Sohn des Besitzers einer Backsteinfabrik ebenso bekannt wie als Präsident des Turnvereins Brühl 1912, an dessen Spitze Meixner von 1968 bis 1997 stand. „Es ist also sinnvoll und aus meiner Sicht auch geboten“, so Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck, „dass Oskar Meixners Heimatgemeinde ihren bedeutenden Bürger mit einer Feier zu seinem 100. Geburtstag würdigt“. Dies wird im Rahmen einer Feierstunde am 24. März 2022, um 19 Uhr in der Villa Meixner geschehen. Als Sohn eines Backsteinfabrikanten wäre Meixner der klassische Weg zum Ingenieursstudium offen gestanden. Doch nach dem 1. Weltkrieg besetzte Frankreich das linke Rheinufer und erlaubte nur den Firmen Eder und Merkel auf dem Koller nach „Lette“, wie der Rohstoff zur Herstellung von Backsteinen genannt wurde, zu graben. So blieb Oskar der Weg über das Gymnasium versperrt.



Er absolvierte aber die anspruchsvolle technische Ausbildung zum Werkzeugmacher und begann danach ein Studium an der Ingenieursschule Mannheim, das durch Kriegsdienst und Gefangenschaft unterbrochen wurde. Zurückgekehrt nutzte er die Chance, am „Staatstechnikum“ und der technischen Hochschule Karlsruhe zu diplomieren und wurde 1949, nach einem Jahr Praxis, Dozent für Strömungslehre an derselben Hochschule, an der er sein Studium begonnen hatte. Bereits sechs Jahre später wurde er Direktor der Ingenieursschule, hoch geschätzt von seinen Dozenten und den Direktoren der anderen Ingenieursschulen in Deutschland. Er bewerkstelligte 1962 den Übergang der Ingenieursschule aus der Hoheit der Stadt Mannheim zum Land Baden-Württemberg. Im Jahr 1971 wurde die Einrichtung als Fachhochschule für Technik Mannheim in den Hochschulbereich überführt mit der entsprechenden Wahl der Leitungsgremien. Professor Meixner wurde zum Rektor gewählt und bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1985 jeweils durch Wiederwahl mit überwältigender Mehrheit bestätigt. Neben der Entwicklung seiner eigenen Hochschule galt sein Engagement auf Landes-und Bundesebene in besonderer Weise der Fortentwicklung der Hochschullandschaft und der Ausbildung der Ingenieure für ihren späteren Einsatz in der Praxis.

Für dieses berufliche und auch für sein ehrenamtliches Lebenswerk erfuhr Professor Meixner zahlreiche Ehrungen. Die Universität Mannheim ernannte Oskar Meixner 1984 zu ihrem Ehrensenator. Auch die Bundesrepublik Deutschland erkannte seine Verdienste an: 1980 mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande (durch Bundespräsident Karl Carstens) und 1985 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse (durch Bundespräsident Richard von Weizsäcker). Sein Wirken möchte Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck im Rahmen einer Feierstunde am 24. März 2022, um 19 Uhr, in der Villa Meixner würdigen, umrahmt mit Musik aus Meixners Zeit: Die drei „Gosséennes“ von Erik Satie, gespielt von Mechthild Mehrer. Im Mittelpunkt wird die Festansprache „Oskar Meixner: ein Wegbereiter der praxisorientierten Ingenieurausbildung“ von Prof. Dr. Dietmar von Hoyningen-Huene stehen, Meixners Nachfolger im Amt des Rektors der Hochschule Mannheim. Einblicke in das Brühl der Kindheit und Jugend Meixners wird abschließend sein früherer Nachbar, Helmut Mehrer, vermitteln.

Leider stehen pandemiebedingt nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung. Anmeldungen für die Veranstaltung werden bis 28.02.22 per Mail (buergermeisteramt@bruehl-baden.de) oder Brief angenommen, Anschrift:

Bürgermeisteramt Brühl, Würdigung Oskar Meixner, Hauptstraße 1, 68782 Brühl. Enthalten sein müssen: Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die Anzahl der gewünschten Plätze. Maximal können 2 Plätze angefragt werden. Sollten sich mehr Interessentinnen und Interessenten melden als Plätze vorhanden sind entscheidet das Los. Die glücklichen Gewinner eines Eintrittstickets werden benachrichtigt. Für die gesamte Veranstaltung gilt die aktuell gültige Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.

