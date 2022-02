Weinheim – Drei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall auf der B38

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch, 09.02.2022, auf Donnerstag, 10.02.2022, kam es gegen 01:30 Uhr auf der Landauer Straße in Neustadt an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein blauer Kleinwagen vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Hauswand. Die Hausbewohner sind durch den ... Mehr lesen »