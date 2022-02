Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Europäischen Tag des Notrufs am 11.2. zieht erneut ein sogenanntes „Twitter Gewitter“ über Deutschland. In diesem Jahr ist auch die Feuerwehr Mannheim zum ersten Mal dabei. Unter dem Hashtag #Mannheim112 können ab 8 Uhr die Tweets der Mannheimer Feuerwehr online auf Twitter verfolgt werden. „Die Feuerwehr Mannheim verankert sich mit ihrem eigenen Twitter-Kanal weiter in den sozialen Medien. Sie erfreut sich in unserer Stadtgesellschaft großer Beliebtheit, weshalb wir davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung dem Kanal folgen wird. Dort wird von nun an nicht nur das Einsatz geschehen für alle Feuerwehr-Begeisterten ein Stück präsenter, sondern dieser Twitter-Kanal eröffnet, flankierend zum offiziellen Kanal der Stadt Mannheim, einen wichtigen Weg in der Krisenkommunikation. Hier können wir eine Zielgruppe erreichen, die sich nicht mehr vorwiegend über die klassischen regionalen Medien informiert“, so Erster Bürgermeister und Feuerwehrdezernent Christian Specht. Er betont: „Dieser Kanal hält für die Bevölkerung offizielle und belastbare Informationen bereit. In Zeiten von Falschmeldungen, die Privatpersonen oft unbedacht und unreflektiert über soziale Medien streuen, ist mir das besonders wichtig. Hier können sich die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger darauf verlassen, dass das, was sie lesen und sehen, der Wahrheit entspricht.“



Das „Twitter Gewitter“ soll der Start für den Mannheimer Feuerwehr-Twitter Kanal sein: @FwMannheim oder https://twitter.com/FwMannheim. Die Integrierte Leitstelle (ILS) Mannheim gewährt am Tag des Notrufs parallel auf ihrer Facebook-Seite Einblicke: https://www.facebook.com/ILSMannheim/. Die Europäische Union hat den 11. Februar zum jährlichen Europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt. Das Datum 11.2. wurde bewusst als Assoziation mit der Notrufnummer 112 gewählt, um die europaweite Gültigkeit und Vorteile der lebensrettenden Nummer bekanntzumachen. Viele Feuerwehren und Leitstellen nutzen den Tag, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und einen Einblick in den Dienstalltag zu gewähren. Bundesweit nehmen jährlich über 50 Berufsfeuerwehren an diesem Tag teil und berichten auf ihren Twitter Kanälen mit dem Hashtag #112live über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge und vieles mehr. Im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten im Bereich der sozialen Medien können die Informationen auf Twitter ohne eine Registrierung oder den Download einer App genutzt werden. Dass die Notrufnummer 112 europaweit Gültigkeit hat, ist vielen nicht bewusst. Sie führt jedoch immer zu einer Leitstelle, die im Notfall weiterhilft. Im vergangenen Jahr hat die Integrierte Leitstelle Mannheim unter der Notrufnummer 112 über 76.000 Anrufe angenommen. Daraus resultierten über 38.000 Einsätze im Mannheimer Stadtgebiet.