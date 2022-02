Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Inzidenz in Ludwigshafen liegt heute bei 1092,4. Spitzenreiter in Rheinland Pfalz ist heute Worms mit einer Inzidenz von 1820,1.Die Hospitalisierungsinzidenz ist leicht gestiegen und beträgt 6,24 (5,80).

Coronavirus SARS-CoV-2: Aktuelle Fallzahlen für Rheinland-Pfalz

Die Fallzahlen zum Coronavirus in Rheinland-Pfalz: Seit gestern gibt es 9.476 neue bestätigte Corona-Fälle, 11 weitere Personen sind im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Die landesweite 7-Tages-Inzidenz beträgt 1.144,5 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 1.137,4). Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 535,7 pro 100.000 geimpfte Personen (Vortag: 523,9) und bei 2.851,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen* (Vortag: 2.851,3). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,24 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 5,80).

Quelle Landesuntersuchungsamt Rheinland Pfalz



