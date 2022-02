Ludwigshafen – 13 jähriges Mädchen vermisst

Ludwigshafen / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)



Seit Montag, 07.02.2022, wird die 13-jährige Angelika aus Ludwigshafen vermisst. Die 13-Jährige wurde zuletzt am 07.02.2022, gegen 18:00 Uhr, in Frankenthal gesehen und wollte mit dem Bus nach Hause fahren. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Angelika nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.



Beschreibung von Angelika:

-ca. 1,61, m groß

-ca. 46 kg schwer

-schulterlanges dunkles Haar

-bekleidet mit schwarzer Jacke, schwarzer Mütze, blauer Jeanshose

und T-Shirt (Farbe nicht bekannt)

Wer hat Angelika seit Montag gesehen?

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Angelika geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2122, per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.