Landau – Blutspenden in besonderen Zeiten – Blutspende auch in Corona-Zeiten sicher

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Wer gesund und fit ist, kann Blut spenden. Auch in Zeiten des Coronavirus benötigen Krankenhäuser Blutspenden, damit die Patienten weiterhin sicher mit Blutpräparaten in Therapie und Notfallversorgung behandelt werden können! Die Spendenbereitschaft in der Corona Pandemie war durch ein stetiges Auf und Ab gekennzeichnet. Während die Situation zum Jahresbeginn 2021 bis ins Frühjahr herausragend gut war und der erhöhte Blutbedarf der Kliniken gedeckt werden konnte, zeigte sich im Frühjahr und Sommer des letzten Jahres ein Bild, wie es auch Fachleute noch nicht erlebt hatten. Mit Rücknahme der Pandemiebeschränkungen im Frühjahr brach das Blutspendeaufkommen förmlich ein. Die Flutkatastrophe in NRW und RLP wirkte sich zusätzlich auf das Blutspendewesen aus. Mit den steigenden Inzidenzen im Herbst kam es zu weiteren Rückgängen beim Spendenaufkommen.

„Trotz allem können wir bestätigen, dass die Spendenbereitschaft im Kreis Südliche Weinstraße konstant ist“, so Landrat Dietmar Seefeldt, Präsident des DRK-Kreisverband Südliche Weinstraße.



„Der Kreisverband Südliche Weinstraße liegt mit 71,7 Spendern je 1.000 Einwohner deutlich an der Spitze des Bezirks Rheinhessen-Pfalz und ist landesweit unter den Top 10. Ich möchte es jedoch nicht verpassen für die Blutspendetermine im Landkreis Südliche Weinstraße und auch im Allgemeinen zu werben und die Bürgerinnen und Bürger darum bitten, sich auch weiterhin in den Dienst der guten Sache zu stellen“, so Seefeldt weiter.

Kreisgeschäftsführer Jürgen See berichtet, dass im vergangenen Jahr 7.564 Spender zu Blutspenden im Kreis Südliche Weinstraße erschienen sind, davon 359 Erstspender. „Die anhaltende Spendenbereitschaft der Bevölkerung ist sehr erfreulich“, so See, „aber

man muss sich vor Augen führen, dass in Rheinland-Pfalz täglich (!) 3.500 Spenden benötigt werden, deshalb appelliere ich ganz dringend an die Südpfälzer zur Blutspende zu gehen“.

Blutspendetermine im Februar:

14.02. Oberotterbach, Otterbachhalle

15.02. Gossersweiler-Stein, Berglandhalle

16.02. Steinweiler, Bürgerhaus

23.02. Herxheim, Sporthalle-Grundschule

Blutspendetermine im März:

03.03. Gommersheim, Mehrzweckhalle

Offenbach, Turn- und Festhalle

07.03. Maikammer, Bürgerhaus

08.03. Edenkoben, Kurpfalzsaal

10.03. Landau-Mörlheim, Dorfgemeinschaftshaus

21.03. Landau-Arzheim, Dorfgemeinschaftshaus

Hochstadt, Hainbach-Schule/Turnhalle

28.03. Steinfeld, Wiesenthal-Halle

31.03. Annweiler, Protest. Gemeindehaus

Blutspende findet nur über Terminreservierung statt: Bitte reservieren Sie Ihre persönliche Spendezeit unter: https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/ oder über die kostenlose DRK-Blutspende-App oder über die gebührenfreie Hotline des Blutspendedienstes 0800/11 949 11.