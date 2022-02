Böhl-Iggelheim – Sohn greift Eltern an

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend, gegen 23:30 Uhr, teilt eine Anwohnerin in der Bismarckstraße mit, dass ihr Sohn sie und ihren Mann angreife. Vor Ort konnten die leicht verletzte Mitteilerin und deren leicht verletzter Ehemann angetroffen werden. Der 45-jährige Sohn befand sich schreiend in einem Zimmer und versperrte von innen die Zimmertür. Nachdem die Tür geöffnet wurde, nahm der 45-Jährige direkt eine “Boxerstellung” ein und ballte die Fäuste. Nachdem der Mann mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging, wurde nach vorheriger Androhung das Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) – umgangssprachlich Taser genannt – gegen diesen eingesetzt. Hierdurch konnte der Mann zu Boden gebracht und fixiert werden. Da sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser nach einer vorsorglichen ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik für Psychiatrie verbracht. Die Beamten blieben unverletzt. Gegen den 45-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



VIDEOINSERAT

Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergibt 30 Mio. Euro für Erweiterung der Stadtklinik Frankenthal