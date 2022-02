Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Schöne Bescherungen



Obwohl Weihnachten bekanntlich vorbei ist, verspricht Alan Ayckbourns Komödie Schöne Bescherungen, mit der das Pfalztheater Kaiserslautern am Freitag, 18.2. und Samstag, 19.2. um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 20.2.2022 um 14.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen gastiert, ein hintergründiges Vergnügen zu werden. Schließlich braucht es keinen Familienpsycholo­gen für die Feststellung, dass rund um den 24. Dezember das Konfliktpotential in christlich geprägten Haushalten ungleich größer ist als an allen anderen Tagen des Jahres. Auch in den behaglichen Räumen von Neville und Belinda Bunker hat weihnachtlicher Friede keine Chan­ce. Zwar haben alle die besten Vorsätze für ein harmonisches Fest, aber dann zeigt sich doch wieder, wie sehr die Vorstellungen über einen angemessenen Umgang mit dem Geburtstag unseres Herrn auseinanderklaffen.

Onkel Harvey will den Kindern echte Waffen schenken. Kumpel Eddie ignoriert seine schwan­­gere Frau Pattie und den gemeinsamen Nachwuchs. Nevilles Schwester Phyllis richtet beim Versuch, das Festmahl zu kochen, ein alkoholgetränktes Gemetzel an, während ihr Mann Bernard bereits sein obligatorisches – von allen gefürchtetes – Puppentheater vorberei­tet. Als auch noch Clive – Schriftsteller und Schwarm von Belindas Schwester Rachel – auf­taucht, schlagen sämtliche Frauenherzen höher, die Hormone tanzen um den Christbaum und der weihnachtliche Albtraum nimmt seinen Lauf. Alan Ayckbourns bitterböse Satire auf gut­bürgerliche Weihnachtsriten ist vor allem wegen ihrer Nähe zur Realität so bestechend ko­misch. Regisseur Andreas Rehschuh hat das bitterböse Stück mit Sinn für dessen Aberwitz mit den spielfreudigen Darsteller*innen des Pfalztheaters spannend auf die Bühne gebracht. Im Bühnenbild von Thomas Dörfler hängt der Tannenbaum symbolisch kopfüber von der Decke, und Clive gibt zur Freude der Damen den Nikolaus im passenden Outfit (Kostüme: Ursula Beutler).

Preise 29 € / 25 € / 21 € / 17 €, Nachmittagsvorstellung 14:30 UHR 17 € / ermäßigt 11 €

Kartentelefon 0621/504 2558