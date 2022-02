Kaiserslautern – Der 1. FC Kaiserslautern feiert Auswärtssieg in Zwickau

kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern hat auch das Auswärtsspiel beim FSV Zwickau mit 2:0 (Halbzeit 1:0) gewonnen und damit das vierte Spiel im Jahr 2022 gewonnen. Der FCK blieb nun bereits im 15 von 24 Spielen ohne Gegentreffer und hat mit nur 13 Gegentoren die beste Abwehr in der 3. Liga. Den Führungstreffer für den FCK erzielte Neuzugang Terrence Boyd in der 38. Minute. In der zweiten Hälfte (55.) hatte Boyd die große Chance zum 2:0, doch kurz vor dem Tor schoss er den Ball über die Latte. Gleich danach verwandelte Muhammed Kiprit in der 57. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 nach einem Foul an Marlon Ritter. Die Lauterer hatten noch mehr Chancen, Boris Tomiak scheiterte mit einem Kopfball am Zwickauer Torwart Johannes Brinkies, der den Ball noch an die Latte lenkte. Für den FCK war dies der dritte Auswärtssieg in Zwickau bei den bisherigen Drittliga-Auswärtsbegegnungen nach 2020 (2:1) und 2019 (5:3).



VIDEOINSERAT

Brand in Recyclingfirma im Jungbusch

Der 1. FC Kaiserslautern bleibt nach 24 Spielen mit 45 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz in der 3. Liga, der zum direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga reichen würde. Spitzenreiter ist der 1. FC Magdeburg mit 57 Zählern, die Magdeburger gewannen zu Hause gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1. Gegen Magdeburg bestreitet dann der 1. FC Kaiserslautern am nächsten Samstag, 12. Februar um 14 Uhr, sein nächstes Heimspiel im Fritz-Walter-Stadion. Für dieses Spiel sind 10.000 Besucher im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg zugelassen. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Foto: Auch FCK-Torhüter Avdo Spahic blieb in Zwickau ohne Gegentreffer (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick