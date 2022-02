Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Eine kleine Maßnahme, aber ganz besonders für Kinder auf dem Schulweg eine sehr wichtige: Die Stadt Landau sichert den Überweg für Fußgängerinnen und Fußgänger im Westring nahe der Kreuzung zur Pestalozzistraße. Die Arbeiten haben bereits begonnen und sollen bis Ende des Monats abgeschlossen sein.



„Die Situation ist hier für Fußgängerinnen und Fußgänger bislang nicht optimal und muss verbessert werden“, betont Verkehrsdezernent Lukas Hartmann. „Aktuell ist es noch so, dass herannahende Autofahrerinnen und Autofahrer die Fußgängerinnen und Fußgänger, die den Zebrastreifen überqueren wollen, erst sehr spät sehen, oft erst, wenn diese bereits drei oder vier Meter auf die Straße gelaufen sind. Das ist gerade für die Schulkinder der nahen Pestalozzi-Grundschule sehr gefährlich. Wir wollen die Situation ändern, indem wir die Gehwegkante auf der Westseite ein ganzes Stück nach vorne ziehen und eine Querungshilfe in der Mitte der Fahrbahn einbauen.“ In diesem Zuge wird auch der Zebrastreifen um etwa fünf Meter nach Süden verlegt. Zudem werden die Schrägparkplätze an der Westseite in Längsparkplätze umgewandelt – auch das, um die Sichtbeziehungen zu verbessern.

Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 25.000 Euro.