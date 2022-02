Heidelberg – Impfstützpunkt im Welcome Center ermöglicht ab heute vierte Impfung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die STIKO hat angekündigt, eine zweite Auffrischungsimpfung für bestimmte Personengruppen zu empfehlen. Das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg hat am gestrigen Donnerstag erklärt, an der formalen Umsetzung der angekündigten STIKO-Empfehlung zu arbeiten. Daher ist die zweite Auffrischungsimpfung bereits ab dem heutigen Freitag, 4. Februar 2022, im Impfstützpunkt im International Welcome Center Heidelberg (IWCH) auf dem Landfriedareal möglich. Der Impfstützpunkt ist montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Informationen zur Terminbuchung gibt es online unter www.heidelberg.de/impfen.



Die Empfehlung für eine zweite Auffrischungsimpfung betrifft Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute in Einrichtungen der Pflege, Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätige in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Patientinnen-, Patienten- sowie Bewohnerinnen- und Bewohnerkontakt). Die zweite Auffrischimpfung soll bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten. Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischungsimpfung empfohlen.