Haßloch – Vorfahrt missachtet

Ludwigshafen / Neustadt / Edenkoben / Präsidialbereich (ots) VIDEOINSERAT Brand in Recyclingfirma im Jungbusch Am heutigen Freitag (04.02.2022) um 10 Uhr haben wir an allen Polizeidienststellen unseres Polizeipräsidiums in Form einer Schweigeminute unserer in Kusel getöteten Kollegen gedacht. Neben zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern nahmen auch Vertreter der Politik und anderer Organisationen der Blaulichtfamilie an der ... Mehr lesen »