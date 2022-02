Rhein-Pfalz-Kreis

Business English Small Talk: break the ice, let conversation flow

Business Professionals begegnen in ihrem Geschäftsleben nicht selten Situationen, in denen sie ihre beruflichen Themen recht gut auf Englisch behandeln – aber was ist mit den Pausen von den offiziellen Gesprächen?

Der Small Talk mit Geschäftspartnern, Kunden oder Kollegen aus dem Ausland ist manchmal eine Herausforderung. Wie fängt man ein allgemeines Gespräch in Englisch an, kommt zu einem persönlicheren Thema, schafft eine entspannte Atmosphäre und findet Themen von gemeinsamen Interesse? Was kann man auf Englisch sagen um das Eis zu brechen und das Gespräch fließen zu lassen?

In diesem Kurs werden Small Talk Fähigkeiten trainiert und verbessert, Schlüsselphrasen und Dialoge kennengelernt und geübt, um sie in zukünftigen Geschäftsgesprächen verwenden zu können.

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein B2-Sprachniveau. Der Kurs findet online über die Videokonferenzplattform Zoom statt. Die Gebühr beträgt 50 EUR bei 8 Teilnehmenden, 58 EUR bei 7, 67 EUR bei 6 und 84 EUR bei 5 Teilnehmenden.



Anmeldung zum Kurs über www.vhs-rpk.de, Kursnr. G406466Z01, 10 x online ab Montag, 14. Februar 2022 um 19 Uhr.