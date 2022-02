Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit mehr als zehn Jahren wird die Stadt Mannheim bei allen Bauvorhaben, die aufgrund ihrer Größenordnung, Lage und Bedeutung für das Stadtbild prägend in Erscheinung treten, durch ein unabhängiges Sachverständigengremium aus fünf renommierten Architektinnen und Architekten beraten. Der Gestaltungsbeirat prüft und beurteilt die ihm vorgelegten Bauvorhaben im Hinblick auf ihre städtebauliche und architektonische Qualität und ihre Auswirkung auf das Stadt- und Landschaftsbild. Dabei steht das Gremium beratend zur Seite und unterstützt diese in der Anfangsphase des Entwurfs. Pandemiebedingt finden die Sitzungen aktuell virtuell über das Format Webex statt. Die Stadt lädt Interessierte zur 58. Sitzung am Donnerstag, 10. Februar, ein. Zwei Themen stehen auf der öffentlichen Tagesordnung: Von 11.45 bis circa 12.15 Uhr wird über den geplanten Bau eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Riedstraße in Käfertal beraten. Von 12.30 bis circa 13 Uhr steht der Neubau „New7“ anstelle des ehemaligen Kaufhofs in N7 im Fokus. Für beide Tagesordnungspunkte werden verschiedene Links zur Webex-Sitzung zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist notwendig unter maik.bruss@mannheim.de.



