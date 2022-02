Heidelberg – Parken in der Ladenburger Straße: Weiterer Abschnitt wird neu geordnet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Parkmöglichkeiten in Neuenheim im östlichen Teil der Ladenburger Straße zwischen Brücken- und Bergstraße werden neu geordnet. Die Umbauarbeiten haben bereits begonnen, sie werden voraussichtlich bis Montag, 7. Februar 2022, abgeschlossen sein.



Die Parkflächen werden abwechselnd angeordnet. Mit dieser Neuordnung will die Stadt sicherstellen, dass die notwendige Durchfahrtsbreite auf der Fahrbahn von 3,50 Metern durchgängig gewährleistet wird – etwa für Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr. Zudem sollen die Gehwege nicht mehr zugeparkt und somit die Verkehrssicherheit in dem Straßenabschnitt generell erhöht werden. Insgesamt fallen durch den Umbau 14 Pkw-Stellplätze weg: elf in der Ladenburger Straße und drei in der Bergstraße. Im Zuge der Neuordnung werden außerdem insgesamt zehn Fahrradanlehnbügel in der Ladenburger Straße und zehn Fahrradanlehnbügel in der Bergstraße installiert.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 23.000 Euro. Die Neuordnung im westlichen Bereich der Ladenburger Straße ist bereits umgesetzt worden. Über die Maßnahmen waren die Mitglieder des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität im Mai 2021 informiert worden.

Die Stadt installiert in den kommenden Wochen bis April 2022 im übrigen Stadtgebiet über 100 weitere Fahrradanlehnbügel.